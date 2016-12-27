يوفنتوس يتفوق على روما في الصراع على نجم جنوى رينكون

افادت تقارير صحفية ايطالية ان نادي يوفنتوس قد تفوق على منافسة نادي روما في الصراع على خدمات نجم نادي جنوى وقائد منتخب البيرو توماس رينكون، ومن المتوقع ان ينتقل اللاعب الى السيدة العجوز عند افتتاح السوق الكروية الشتوية.

وتسعى ادارة اليوفي لتدعيم خط وسط الفريق في الفترة القادمة، وقد ارتبطت العديد من الاسماء بالبيانكونيري في الاونة الاخيرة.