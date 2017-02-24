يوروبا ليغ: مواجهة سهلة لمانشستر يونايتد في روسيا وقمة بين روما وليون

حصل مانشستر يونايتد الانكليزي على مواجهة سهلة في ثمن نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”، اذ اوقعته القرعة التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية، بمواجهة روستوف الروسي.

وكان مدرب يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، متخوفا بعد تأهله الى دور الـ16 على حساب سانت اتيان الفرنسي، اذ كشف انه لا يحبذ السفر الى بلد بعيد مثل روسيا بل الى مدينة قريبة مثل ليون الفرنسية.

وعبر مورينيو عن انزعاجه من نتيجة القرعة، وقال في مؤتمر صحافي: “هذه قرعة سيئة من كل النواحي. هي بعيدة وصعبة. بعيدة وتأتي في فترة صعبة لنا. هي صعبة، لانه فريق صعب جدا، وقد حققوا مشوارا طيبا في دوري الابطال”.

وتابع مورينيو: “هم فريق قوي بدنيا، لكننا سنكون جاهزين لمواجهتهم”.

ويحتل روستوف الذي تخطى سبارتا براغ التشيكي في دور الـ32 المركز السابع في الدوري الروسي راهنا. وحل ثالثا في مجموعته في دوري الابطال وراء اتلتيكو مدريد الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني حاصدا خمس نقاط، 3 منها بفوزه على بايرن ميونيخ 3-2.

ويعتبر مانشستر يونايتد الذي عجز عن التأهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، من ابرز المرشحين لاحراز لقب المسابقة علما بان الفائز بها يشارك مباشرة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وعلق الروماني اندري بريبيليتا لاعب وسط روستوف “ستكون تجربة جميلة (مواجهة مانشستر يونايتد). سنحصل على فرصة اللعب في اولد ترافورد. يملكون لاعبين عالميين ومدربا مميزا، لكننا حققنا نتائج جيدة (هذا الموسم في اوروبا) وتغلبنا على بايرن ميونيخ (الالماني)”.

وتابع: “من الجيد ان نلعب مباراة الذهاب على ارضنا وامل ان يصب الطقس البارد (في روسيا) في مصلحتنا”.

– معركة بين روما وليون –

وبرزت مواجهة ليون مع روما الايطالي، فيما سيشهد هذا الدور مواجهتين محليتين بين غنت وغنك البلجيكيين، وشالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ الالمانيين.

وهذه ثاني مرة فقط في تاريخ البطولات الاوروبية يلتقي فريقان من بلجيكا، بعد فوز ميشلين على اندرلخت 3-صفر في الدور الثاني من كأس الكؤوس 1989.

من جهته، قال مدرب شالكه ماركوس فينتسيرل: “هذه قرعة صعبة لم نكن نرغب بها، لكن سنكون جاهزين”.

وتأهل ليون الى هذا الدور بسهولة على حساب الكمار الهولندي 11-2 بمجموع المباراتين، لكنه سيصطدم بفريق العاصمة الايطالية الذي يحتل راهنا المركز الثاني في الدوري المحلي.

والتقى ليون مع روما في دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا عام 2007، فتعادلا سلبا في العاصمة الايطالية قبل ان يفوز روما 2-صفر في فرنسا.

وقال برونو جينيزيو مدرب ليون: “روما احد ابرز الاندية المتبقية في هذه البطولة. اذا اردنا احراز اللقب يجب ان نكون في افضل مستوياتنا”.

– وبعد اقصائه اتلتيك بلباو الاسباني القوي، وقع ابويل نيقوسيا القبرصي مع اندرلخت البلجيكي. وقال البرتغالي نونو مورايش قائد ابويل: “من الجيد تفادي روما ومانشستر يونايتد، ارشحهما لاحراز اللقب”.

– وفي باقي المباريات، يلعب سلتا فيغو الاسباني مع كراسنودار الروسي، واولمبياكوس اليوناني مع بشيكتاش التركي، وكوبنهاغن الدنماركي مع اجاكس امستردام الهولندي.

وتقام مباريات الذهاب والاياب في 9 و16 اذار المقبل.

وكان اشبيلية الاسباني احرز لقب السنوات الثلاث الاخيرة على حساب بنفيكا البرتغالي ودنيبروبتروفسك الاوكراني وليفربول الانكليزي.