يوروبا ليغ: مفاجآتان بطلهما ابويل وغنت

حقق ابويل القبرصي مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه اتلتيك بلباو الاسباني بفوزه عليه 2-صفر في مباراة الاياب من الدور الثاني لمسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) مساء الخميس في نيقوسيا.

وكان الفريق الباسكي تقدم ذهابا 3-2.

وانتظر الفريق القبرصي مطلع الشوط الثاني ليحسم المباراة في مصلحته بتسجيله هدفين في مدى 8 دقائق اولها بواسطة بيروس سوتيرو (48) والثاني عن طريق يانيس يانيوتاس (54 من ركلة جزاء).

واكمل الفريق القبرصي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سوتيرو في الدقيقة 65، قبل ان يطرد لاعب بلباو اندر ايتوراسبي في الدقيقة الاخيرة.

– ولم يكن انجاز غنت البلجيكي اقل شأنا لانه ازاح احد المرشحين البارزين لاحراز اللقب وهو توتنهام الانكليزي بعد ان انتزع منه التعادل 2-2 في عقر داره ملعب ويمبلي بعد ان تقدم ذهابا 1-صفر.

وتقدم الفريق اللندني مبكرا بهدف لصانع العابه كريستيان اريكسن بعد مرور 10 دقائق، لكن غنت سرعان ما عادل بالنيران الصديقة عن طريق هاري كاين (20).

وكانت نقطة التحول في المباراة حادثة طرد مهاجم توتنهام ديلي الي بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 40 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

لكن توتنهام نجح على الرغم من ذلك في تسجيل هدف التقدم بواسطة لاعب وسطه الكيني فيكتور وانياما (67) لكن جيريمي بيريبه قضى على اماله بتسجيله هدف التعادل 2-2 (82).

– وبلغ روما ثمن النهائي على الرغم من سقوطه على ملعبه امام فياريال الاسباني صفر-1 وذلك لفوزه العريض ذهابا في عقر دار منافسه 4-صفر.

وسجل رافايل سانتوس بوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

وطرد الحكم مدافع روما الالماني انطونيو روديغر لنيله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 81.

– وخرج زينيت سان بطرسبرغ الروسي بفارق الاهداف امام اندرلخت البلجيكي بعد فوزه عليه 3-1 اليوم لكنه كان قد خسر ذهابا صفر-2.

ويدين اندرلحت بالتأهل الى لاعبه السويدي اسحاق كييسي ثيلين المعار اليه من بوردو الفرنسي والذي سجل له هدف الترجيح في الدقيقة الاخيرة بعد ان تقدم اصحاب الارض بثلاثة اهداف عن طريق جوليانو (24 و78) وارتيم دزيوبا (72).

– وبلغ اجاكس امكستردام الهولندي الدور التالي بفوزه على ليخيا وارسو البولندي بهدف وحيد سجله نيكر فيغيفر في الدقيقة 49.

وكان الفريقان تعادلا سلباً ذهاباً.

– وبعد ان فاز ذهابا خارج ملعبه على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني 1-صفر، وتقدم عليه ايابا بهدفين نظيفين لنيكولا كالينيتش (16) وبورخا فاليرو (29)، سقط فيورنتينا الايطالي بشكل مفاجىء على ملعبه 2-4.

وفرض لارس ستيندل نفسه نجما للمباراة حيث لعب دور المنقذ بستجيله ثلاثية في الدقائق 44 و47 و55، قبل ان يضيف اندرياس كريستيانسن الهدف الرابع (60).

– وجدد ليون الفرنسي فوزه على اي زد الكمار 7-1. وكان نجم المباراة صانع الالعاب نبيل الفقير بتسجيله ثلاثية في الدقائق 5 و27 و78، في حين اضاف الاهداف الاربعة الاخرى كل من غنالي كورنيه (17)، وسيرجي داردار (34) وحسام عوار (87) ومختار دياكاتيه (89)، وللخاسر ليفي لاغراسيا (26).

وكانت فرق مانشستر يونايتد الانكليزي وشالكه الالماني وكراسنودار الروسي بلغت هذا الدور ايضا امس الاربعاء.