يواكيم لوف ينتقد تصرف مورينيو مع باستيان شفاينشتايغر

انتقد الالماني يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الالماني طريقة التعامل التي تعاطى بها البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد مع باستيان شفاينشتايغر الذي سيغادر الفريق الانكليزي متوجها الى الدوري الاميركي وتحديدا الى فريق شيكاغو فاير ولمدة عام واحد فقط .

وفي حديث صحفي قال لوف :” لقد تحدثت مع باستيان منذ اسبوعين في التدريبات وقال لي أنه قدم ما بوسعه مع الشياطين الحمر”. واضاف:” احس لبعض الوقت ان لديه الامل في اللعب ،ولكن في النهاية شعر بأن الأمور لن تتغير لصالحه” .

وختم المدير الفني الالماني حديثه بالقول :” كان يجب على مورينيو إشراك باستيان في المباريات مع اليونايتد لأنه كان يستحق هذا الأمر” .