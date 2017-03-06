ينتحل صفة موظف بالأمم المتحدة أو في احدى الجمعيات الأوروبية بغية السرقة – هل وقعتم ضحيته؟

صـدر عـن المديرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 25/2/2017 تداولت احدى صفحات التواصل الاجتماعي (facebook)، خبراً عن انتحال شخص مجهول صفة موظف بالامم المتحدة أو في احدى الجمعيات الاوروبية، حيث يدخل منازل الناحين السوريين ويتمكن من سرقة بعض الاغراض من داخلها، وكان آخرها في محلة صبرا ـــــ الحرش.

بتاريخ 5/3/2017 وفي محلة المشرفية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الاقليمي، من معرفة هوية الفاعل وتوقيفه ويدعى:

ــــــ ع. س. (مواليد 1991، فلسطيني)

بالتحقيق معه اعترف بارتكاب 9 عمليات سرقة بطريقة احتيالية من منازل في مناطق: مخيم برج البراجنة، مخيم شاتيلا، الجناح، السلطان ابراهيم، صبرا-الحرش.

لذلك، وبناءً لاشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية عملياته الاحتيالية وتعرفوا عليه، الحضور الى الفصيلة المذكورة الكائن في محلة بئر حسن، طلعة (BHV) شارع عدنان الحكيم، او الاتصال على الرقم858473/01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.