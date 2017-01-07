يلدريم يعلن الاتفاق على انسحاب القوات التركية من بعشيقة من شمال العراق

أعلن رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم في مؤتمر صحافي مع نطيره العراقي حيدر العبادي، التوصل لاتفاق بشأن انسحاب القوات التركية من بلدة بعشيقة قرب الموصل في محافظة نينوى.

العبادي ويلدريم ترأسا في بغداد، اجتماعا للتعاون الإستراتيجي بمشاركة وزيري دفاع البلدين ورئيسي جهازي الاستخبارات ووزراء، واعرب الضيف التركي في خلاله، عن اهمية تصريح بغداد بعدم السماح لحزب العمال الكردستاني بإلحاق الضرر بتركيا من الأراضي العراقية.

وبعد لقاءات مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، يتوجه يلدريم إلى أربيل للقاء زعيم إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، ورئيس وزرائه، “لبدء عهد جديد مع الحكومة العراقية المركزية”.

ميدانيا، تمكنت قوات الأمن والحشد، وبإسناد جوي عراقي، من تطهير قرية الزاوية و سبعة مناطق متفرقة غرب قضاء الانبار، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصراً من “داعش . وباتت القوات العراقية على مشارف قرية الصكرة، أحد أكبر معاقل التنظيم، كما اقتربت من نهر دجلة الذي يمر وسط الموصل، وباتت بالقرب من الجسر الرابع الاستراتيجي، بعدما أخرجت المتشددين من مناطق في شرق النهر، وسيطرت على حي الغفران، وعلى مجمع مستشفى السلام في حي الوحدة جنوب شرقي الموصل.