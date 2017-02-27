يلدريم بحث مع بارزاني سبل التعاون في مكافحة الإرهاب

بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع رئيس الإقليم الكردي في العراق مسعود بارزاني تعاون الجانبين في مسائل مكافحة الإرهاب والخطوات الإضافية المشتركة التي سيتم اتخاذها في مكافحة المجموعات الإرهابية.

كما بحث الجانبان العلاقات الاقتصادية والتطورات السياسية في المنطقة. وأكد يلدريم “عزم تركيا على مكافحة الإرهاب”.