يلدريم: انتقال تركيا للنظام الرئاسي يحقق الاستقرار السياسي

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يتحدث لنواب البرلمان من حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع بأنقرة يوم 24 مايو أيار 2016. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز.
شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على “أهمية الانتقال إلى النظام الرئاسي في بلاده”.
وأشار في كلمة أمام حشد جماهيري في ولاية أوشاق إلى أن “ذلك كفيل بتحقيق الاستقرار السياسي، وغلق الباب أمام الحكومات الائتلافية التي سبق وأن عانت البلاد من إرهاصاتها”.
وأكد يلدريم “ضرورة الانتقال إلى النظام الرئاسي، بغض النظر عن الحزب الحاكم سواء كان العدالة التنمية أو غيره”.
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