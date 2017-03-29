يسرا تتحدث للمرة الاولى عن حملها الأول (فيديو)

حلت الممثلة المصرية يسرا ضيفة على برنامج “صاحبة السعادةط الذي تقدمه الممثلة إسعاد يونس. وكشفت يسرا عن أسباب فشل حملها للمرة الأولى.

وقالت إنها اكتشفت أنها حامل من زوجها الأول خلال تصويرها أحد الأفلام. وأشارت إلى أنّ سبب فشله كان إصابتها بجرثومة التوكسوبلاسموز.

وكانت يسرا تطرقت إلى عدم إنجابها الأولاد من زوجها خالد سليم قبل أكثر من عام في حديث لبرنامج Et بالعربي. ونفت حينها أن تكون نجوميتها هي السبب، موضحة أن هذا يعود إلى عدم رغبة زوجها في الإنجاب وقالت: “زوجي هو من أخذ قرار عدم الإنجاب. لكنه عوضني عن ذلك. مقدرش أخلف من حدّ مش عايز يخلف”.

وأكدت أنه كان يتوقع ما يحدث من وحشية في العالم وقالت: “أشكره إن إحنا مخلفناش”.

المصدر: لها