يايا توريه يرفض عرض ضخم من الصين للبقاء مع السيتي

افادت شبكة BBC سبورت البريطانية ان نجم نادي مانشستر سيتي الانكليزي والدولي العاجي يايا توريه رفض راتب 4300 الف جنيه استرليني اسبوعياً من أحد فرق الدوري الصيني، من أجل البقاء مع فريقه في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد صاحب الـ 33 عام مع السيتي في الصيف المقبل، لكن الملايين الصينية لم تقنع يايا بترك السيتي خلال السوق الكروية الشتوية الجارية.

يذكر ان توريه يلعب بصورة اساسية مع السيتي منذ عودته الى صفوف الفريق في شهر تشرين الثاني الماضي بعد حل مشاكله مع المدرب بيب غوارديولا.