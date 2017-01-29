ويلبيك ووالكوت يقودان سفينة الغانرز الى الدورالمقبل بعد خماسية نظيفة

ضمن فعاليات الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الانكليزي ، تمكن نادي ارسنال من اكتساح خصمه ساوثهامبتون وبواقع 5-0 على ارضية ملعب السانت ميريز وقدم ابناء المدرب الفرنسي ارسين فينغر مباراة قوية حيث سطع نجم العائد داني ويلبيك الذي سجل ثنائية في اقل من 7 دقائق كما برز زميله الدولي الانكليزي تيو والكوت الذي سجل الهاتريك وبهذا الفوز حجز الغانرز مقعده في الدور المقبل .

وفي الشوط الاول نجح لاعبو الغانرز من فرض سيطرتهم المطلقة على مجرياته وبدأ ابناء المدرب فينغر بقوة من اجل خطف هدف سريع لادخار جهود اللاعبين منذ البداية وكان لاعبو اصحاب الارض متمركزين في مناطقهم الخلفية ولكن براعة العائد ويلبيك نجحت في اختراق هذا الدفاع الحصين حيث سجل الهدف الاول لفريق في الدقيقة 15 ليعود الى المنافسة بعد غياب طويل بسبب الاصابة لتصبح النتيجة 1-0 وبعد ذلك بسبعة دقائق خطف داني ويلبيك الهدف الثاني ليريح مدربه سريعاً ورغم هذين الهدفين الا ان ابناء المدرب الفرنسي واصلوا ضغطهم المستمر وفي الدقيقة 35 ارسل نجم المباراة ويلبيك تمريرة حاسمة متقنة لزميله تيو والكوت الذي لم يتأخر بركن الكرة في الشباك لتصبح النتيجة 3-0 لينتهي هذا الشوط بتقدم ارسنال بواقع 3-0 .

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الغانرز ضغطهم على مرمى ساوثهامبتون ولكن وتيرة ضغطهم كانت اقل من الشوط الاول حيث حاول ابناء المدرب فينغر تهدئة وتيرة اللعب وبعدها بدأ المدرب الفرنسي في اجراء التيديلات من اجل اراحة بعض نجوم فريقه للمباريات المقبلة ولكن في الدقيقة 69 خطف تيو والكوت الهدف الرابع للبلوز مسجلاً الثنائية ليتقاسم التسجيل مع ويلبيك وسط عجز دفاعي للاعبي اصحاب الارض ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو الغانرز ضغطهم وتمكن الانكليزي والكوت من اضافة هدفه الثالث ليحرز الهاتريك في الدقيقة 84 ليطلق رصاصة الرحمة على اصحاب الارض مختتماً الخماسية النظيفة لتنتهي المباراة بفوز ارسنال بواقع 5-0 .