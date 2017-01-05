وودز يشارك في بطولة دبي للغولف

يشارك الأميركي تايغر وودز في منافسات النسخة “28” لبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف التي تقام في نادي الإمارات للغولف في دبي خلال الفترة من 2 لغاية 5 شباط/فبراير المقبل.

وجاء تأكيد مشاركة اللاعب صاحب الألقاب والإنجازات العديدة في البطولة للمرة الثامنة حيث حصد لقب البطولة مرتين من قبل عامي 2006 و2008.

وعبر وودز ( 41 عاما) عن تطلعه للعودة للمشاركة في البطولة بعد غياب عن ملاعب الغولف خلال آخر 15 شهراً بسبب مشكلة في الظهر.

وسيشارك في البطولة أيضاً عدد من أبرز اللاعبين وعلى رأسهم المصنف الثاني عالمياً روري مكيلروي وهو بريطاني من إيرلندا الشمالية.