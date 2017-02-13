وهبي: موقف عون من سلاح حزب الله مرفوض

اكد النائب أمين وهبي في حديث إذاعي، “اننا حريصون على علاقتنا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى انطلاقة العهد والعمل المشترك، ولكننا لا نتفق ابدا مع موقفه الأخير، الذي اعتبر فيه ان سلاح “حزب الله” ليس مناقضا للدولة، وانه جزء اساس من الدفاع عن لبنان”، معتبرا “ان هذا الموقف ينتقص من سيادة الدولة اللبنانية، وحياد الرئيس، وبالتالي ينتقص من حق الجيش اللبناني وتضحياته وبسالته، وفعاليته في حماية لبنان في الداخل وعلى الحدود”.

وعن موقف “تيار المستقبل” من موقف أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله حول قانون النسبية، أعلن وهبي “اننا ما زلنا في موقع التفتيش عن قانون مشترك بين جميع اللبنانين ويرضي الجميع”، مؤكدا ان “النسبية الكاملة كما يطرحها حزب الله، تتطلب عدم وجود السلاح بين ايدي اللبنانيين ليكون لكل فريق الحق ان يعمل على كل الاراضي اللبنانية، وانهاء الحالة المذهبية الموجودة اليوم”، متمنيا من المتحاورين “ان ينتجوا قانونا انتخابيا يرضى عنه الجميع”.

وعن ملف اللاجئين السوريين، قال: “إن موقفنا دائما هو الى جانب الشعب السوري، وإننا ضد كل ما يمارس من إرهاب على كافة الشعوب، وبالتالي نرفض التعاطي مع نظام تلطخت اياديه بدماء اللبنانيين والسوريين”.