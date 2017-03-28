وهبي: لن نقبل بقانون يشبه الارثوذكسي لان هذا الامر يهدد وحدة الشعب

اشار عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي إلى أن “تيار المستقبل منفتح على كل قوانين الإنتخاب المطروحة”، مشيراً إلى أن “تيار المستقبل لديه ثوابت وهو ينقلها إلى جميع الافرقاء ولن نقبل بقانون يشبه الارثوذكسي بشكل جزئي او كلي لان هذا الامر يهدد وحدة الشعب اللبناني ، وهذا القانون برايي يشكل خطر حتى على دور المسيحيين”، معتبراً أنه “اذا كنا لا نريد ان نقع في خطر الديمقراطية العددية يجب ان نبتعد عن هكذا قوانين”.

وفي حديث إذاعي لفن وهبي إلى أن “كل القوى السياسية تبذل جهود ولكن حتى الوقت لم نصل إلى اتفاق واعتقد سيكون بعض التقدم في الأيام واتمنى ان يظهر للبنانيين في وقت قريب”، مؤكداً أننا ” في تيار المستقبل نرفض النسبية الكاملة وهذه النسبية لا تستوي ولا تعطي النتائج المطلوبة في ظل وجود السلاح ، وبهدف الذهاب الى منتصف الطريق قبلنا بالقانون المختلط الذي يتضمن النسبية”.

وفي فيما يخص سلسلة الرتب والرواتب لفت وهبي إلى أن “كل القوى دون استثناء اصبحت مقتنعة بضرورة اعطاء السلسلة للعاملين في القطاع العام والمشكلة هي في الوارادت”، معتبراً أن “اعطاء السلسة دون تأمين الواردات هو خطر على لقمة الموظف ولا بد من اقرار سلة الواردات وأن تكون ذات طابع اجتماعي تراعي ذوي الدخل المحدود”.