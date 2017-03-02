ولي عهد دبي يتناول شطيرة برغر مطلية بالذهب! (صور)

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يتناول شطيرة برغر مطلية بالذهب.
أثارت الصورة التي نشرها المطعم في دبي على “فايسبوك” وشكره على حضوره وتناول الشاب وهي مؤلفة من 5 طبقات من اللحم ومزينة على وجهها بكمية من الذهب.
واشار موقع stepfeed أن الشطيرة تحتوي على 24k من الذهب ويبلغ سعرها 230 درهم أي نحو 60 دولار اميركي.
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