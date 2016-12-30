وكيل رونالدو يكشف تلقيه عرضاً خيالياً من الصين

كشفت شبكة سكاي نقلاً عن تصريحات لوكيل أعمال النجم البرتغالي لنادي ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو ، خورخي مينديز عن تلقيه عرضاً من إحدى الأندية في الدوري الصيني بقيمة 300 مليون يورو للحصول على خدمات النجم البرتغالي.

وأشار وكيل أعمال رونالدو في تصريحات نقلتها سكاي أن رونالدو وصله عرضاً للعب في الصين مع راتب يصل إلى 100 مليون يورو في السنة و300 مليون يورو لريال مدريد، لكن أفضل لاعب في العالم عام 2016 رفض العرض مفضلاً إنهاء مسيرته مع الملكي.

يذكر ان رونالدو يربطه عرضاً مع ريال مدريد حتى العام 2021.