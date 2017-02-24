وكيل ديبالا يحط رحاله في ايطاليا

حط وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي رحاله في مدينة تورينو من اجل الاجتماع بادارة اليوفي بغية تجديد عقده مع الفريق.

واشار موقع فوتبول إيطاليا،الى ان العقد الجديد لديبالا لن يتضمن شرطا جزائيا وهو سيكون حتى عام 2021، ليحصل ديبالا على راتب سنوي يقدر بـ 7 مليون يورو،ومن المتوقع ان بوقع اللاعب رسميا على عقده الجديد بعد مباراة الفريق امام نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا.