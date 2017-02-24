وكيل ديبالا يحط رحاله في ايطاليا

epa05587136 Juventus' Paulo Dybala celebrates after scoring a goal during the Italian Serie A soccer match between Juventus FC and Udinese Calcio at Juventus Stadium in Turin, Italy, 15 October 2016. EPA/ALESSANDRO DI MARCO
حط وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي رحاله في مدينة تورينو من اجل الاجتماع بادارة اليوفي بغية تجديد عقده مع الفريق.
واشار موقع فوتبول إيطاليا،الى ان العقد الجديد لديبالا لن يتضمن شرطا جزائيا وهو سيكون حتى عام 2021، ليحصل ديبالا على راتب سنوي يقدر بـ 7 مليون يورو،ومن المتوقع ان بوقع اللاعب رسميا على عقده الجديد بعد مباراة الفريق امام نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا.
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