وكيله : ديبالا سيبقى مع السيدة العجوز

اكد وكيل الاعمال بيرباولو تريولزي ان موكله ونجم نادي اليوفنتوس باولو ديبالا سيبقى داخل صفوف السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة ، لينهي امال الفرق الكبيرة التي كانت ترغب في استقطابه .
وخلال تصريحات له ، قال تريولزي :”ليس هناك شك في ذلك ، سيتم الإتفاق بين اللاعب واليوفي على التجديد”.
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