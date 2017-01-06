وكيله : ديبالا سيبقى مع السيدة العجوز

اكد وكيل الاعمال بيرباولو تريولزي ان موكله ونجم نادي اليوفنتوس باولو ديبالا سيبقى داخل صفوف السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة ، لينهي امال الفرق الكبيرة التي كانت ترغب في استقطابه .

وخلال تصريحات له ، قال تريولزي :”ليس هناك شك في ذلك ، سيتم الإتفاق بين اللاعب واليوفي على التجديد”.