وقفة تضامنية مع أهالي العسكريين المختطفين في ساحة رياض الصلح

هم أسرى الجيش اللبناني الذين جمعوا رجال الدين من مختلف الطوائف اللبنانية في ساحة رياض الصلح لرفع الصلاة من اجل تحريرهم، بدعوة من الفنانة سهام عازوري الصافي.

وتحت المطر، تجمع اهالي العسكريين، بعد سنتين وخمسة أشهر على اختطاف أبنائهم يتضرعون إلى الله بأن يعيدهم إليهم سالمين، والغصة تحرق القلوب وتخنق الكلمات.

وكانت كلمات للمرجعيات الروحية، تم بعدها تلاوة آيات من القرآن الكريم، والدعاء، ورفع الآذان مع صوت أجراس الكنائس.