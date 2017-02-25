وقفة احتجاجية لاهالي ميس الجبل رفضا للخروقات الاسرائيلية

نفذ أهالي ميس الجبل وقفة احتجاجية على الخروقات الاسرائيلية المتكررة، في حضور النائب قاسم هاشم وصحافيين .

وأوضحت أن الاسرائيليين أطلقوا في اتجاه المحتجين قنابل مسيلة للدموع، أدت الى حصول حالات اختناق.

هذا، ويحلق الآن الطيران الاسرائيلي فوق المنطقة.