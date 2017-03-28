وفد موحد في القمة العربية.. وعون: كلمة لبنان ستكون رسالة سلام

وصل الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لتمثيل لبنان بوفد موحد في اعمال القمة العربية بدورتها الثامنة والعشرين في المملكة الاردنية.

وعقب وصول الوفد عقدت سلسلة اجتماعات ولقاءات، حيث اكد عون ان الكلمة التي سيلقيها ستكون رسالة سلام بإسم لبنان واللبنانيين وانه سيدعو الى اعادة تطبيق ميثاق الجامعة العربية.

وفي لقاء في فندقه، استقبل عون نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي أكد بعد اللقاء أننا “نحاول مساعدة الاصدقاء العرب بايجاد حلول للازمات ومن المنطق ان تحضر سوريا بالقمة وان يحصل تواصل مع الدول العربية”.

وفي دردشة مع الصحافيين، أكد الرئيس الحريري أن التفاهم الداخلي بين اللبنانيين سينعكس قريبا على قانون الانتخابات، وقريبا جدا سننتهي من هذا الموضوع، لافتا الى ان المواطن سيشعر بتحسن في التيار الكهربائي بدءاً من أيار.

وأشار الى ان مشاركة لبنان في القمة العربية بوفد موحد يعكس مدى التفاهم بيني وبين رئيس الجمهورية، مشدداً على ان التفاهم الداخلي بين اللبنانيين سينعكس قريبا على قانون الانتخابات وقريبا جدا سننتهي من هذا الموضوع”.

وردا على سؤال عن رسالة الرئيس ميشال سليمان ورؤساء الحكومات السابقين قال: “هنالك قطار سائر في لبنان نحو الامام ومن يريد ان يستقله فليتفضل والا فاليبقى مكانه”.

وعن سلسلة الرتب والرواتب اشار الرئيس الحريري الى انها “ستقر ولو بعد حين”، لافتاً الى انه مقتنع بوجوب بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في موقعه لانه يشكل ضمانة لاستقرار الليرة.

وعن خطة الكهرباء، قال رئيس مجلس الوزراء: ابتداءا من ايار المقبل سيبدا المواطن يشعر بتحسن التيار الكهربائي.

من جهة ثانية، عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب الدكتور عمار حوري، اعتبرت فيه الكتلة ان “انعقاد القمة العربية المقبلة في عمان هو فرصة هامة للتأكيد على التضامن العربي عموما وكذلك على التضامن مع لبنان مجددا، لا سيما وأن الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب قد أقر أمس ورقة دعم لبنان بالإجماع. وهذا يعتبر خطوة إيجابية مطلوبة في هذه المرحلة بعد ان شابت العلاقات اللبنانية العربية غيوم وثغرات عابرة في الفترة الماضية”.

وأوضحت أنه “بناء على ذلك، وانطلاقا من أن المصلحة الحقيقية والدائمة للبنان تكمن بالتمسك والالتزام بالإجماع العربي، وبالتالي بكل ما يعزز سياسة التكامل العربي، فإن لبنان مطالب بالتأكيد على هذه السياسات والمواقف لكي يستعيد دوره الفاعل والمبادر ضمن المجموعة العربية…”.

وأشارت الكتلة الى أن “ما تنتظره من هذه القمة، هو أن يسهم انعقادها واجتماعات قادتها في إنهاء حالة الاحتراب والاستنزاف وحمامات الدم الجارية في أكثر من بلد عربي والتقدم على مسارات العمل على بناء واعتماد رؤية موحدة لتحقيق التعاون والتنمية والتكامل العربي على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والعلمية لبناء القوة العربية المنافسة دوليا بما يسهم عمليا في استعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة في مواجهة التحديات المتزايدة الاقليمية والدولية ووقف التدخلات في الشؤون العربية، بما في ذلك ما يعزز التقدم باتجاه الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية”.