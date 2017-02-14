وفد من حزب الرامغافار زار ضريح الحريري

أعلن حزب الرامغافار، في بيان، انه لمناسبة الذكرى الثانية عشر لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، زار وفد من الهيئة التنفيذية للحزب برئاسة الدكتور أواديس داكيسيان، ضريح الرئيس الشهيد في وسط بيروت، حيث وضع إكليلا من الورد باسم الحزب ومناصريه.

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