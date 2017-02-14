وفد من الحزب الديموقراطي زار ضريح الحريري

زار وفد من الحزب الديموقراطي اللبناني ضم مدير الإعلام جاد حيدر ورئيس دائرة الشويفات منير الريشاني وأعضاء من هيئة الدائرة، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، ووضع إكليلا من الزهر.
ونقل الوفد تعازي رئيس الحزب النائب طلال أرسلان لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي صودف وصوله إلى الضريح.
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