وفد فرنسي يزور لبنان غدا ويلتقي عون في بعبدا

يزور لبنان ابتداء من غد الاحد، وفد فرنسي يضم نوابا فرنسيين وسياسيين ودبلوماسيين سبق لهم ان حضروا الى لبنان في العامين 1989 و1990 للتضامن مع اللبنانيين الذين كانوا يؤمون بيت الشعب في بعبدا دعما للحكومة التي كان يرأسها آنذاك العماد ميشال عون، وتأييدا للمواقف التي اتخذها تحقيقا لسيادة لبنان واستقلاله.

وأعد للزيارة برنامج يتخلله لقاء موسع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، تلقى فيه كلمات تستعيد تلك الحقبة من تاريخ لبنان وفصلا مشرقا من فصول العلاقات اللبنانية- الفرنسية، ومن المقرر ان يلقي عون كلمة ايضا في المناسبة ويقيم على شرف الوفد الزائر مأدبة غداء في القصر الجمهوري.

ويضم الوفد الفرنسي الضيف النائب فرنسوا روشبلوان، السفير الفرنسي السابق في لبنان رينيه الا، السيدة فريدريك دونيو أرملة الوزير السابق فرنسوا دنيو، السفير السابق دانيال روندو، النواب لوي دو برواسيا، جاك كوربان، وويلي دوميغليو، جان بيار كولان إضافة الى عدد من الاعلاميين الفرنسيين الذين رافقوا تلك الفترة.

وتجدر الإشارة الى ان هؤلاء النواب كانوا يزورون لبنان تباعا في العامين 1989 و1990 للتضامن مع الشعب اللبناني، كما ألقوا خطابا في قصر بيت الشعب (قصر بعبدا) وقاموا بحملات في فرنسا دعما للمطالب التي رفعتها حكومة العماد عون آنذاك، ونظموا ندوات شعبية تضامنا، وتزامنت تلك النشاطات مع إطلاق أغان من وحي المناسبة أبرزها أغنية libre للمغني غي بييار وأخرى شارك فيها 75 فنانا فرنسيا تحت عنوان liban tant de vie tant de sang، وستكون زيارة الوفد الفرنسي بمثابة محطة وفاء والتزام يعكسان العلاقات المتجذرة بين الشعبين الفرنسي واللبناني.