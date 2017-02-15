وفد الحراك المدني في عكار زار اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع

زار وفد من الحراك المدني في عكار، مقر اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في العبدة – عكار، حيث عقد لقاء مع رئيس الاتحاد احمد المير بحضور رؤساء البلديات الاعضاء في الاتحاد وذلك لشكرهم على دعم الاتحاد للحراك المدني العكاري ووقوفهم الى جانب الحراك بالموقف والكلمة.

واشاد المير بالمهرجان الذي “اقامه الحراك المدني العكاري للمطالبة بتشغيل مطار القليعات”، واعتبر “ان الرسالة التي اراد منظمو المهرجان ايصالها قد وصلت فعلا للمسؤولين في الدولة”، وشدد على ضرورة “ابقاء الحراك خارج اي اصطفاف سياسي وعدم السماح لاحد باستغلال الحراك الذي بات بالنسبة للبعض موضع ثقة وخشبة خلاص نحو الانماء”.