وفاة ملكة جمال أميركية بظروف غامضة

فتحت الشرطة الأميركية تحقيقا لكشف ملابسات وفاة ملكة جمال سابقة، وذلك بعد العثور على جثتها في منزلها بظروف غامضة بولاية تكساس

وأوردت صحيفة “الصان” الجمعة الى أن الشرطة وجدت مارغريت غارزا، الممثلة وعارضة الأزياء أيضا، جثة هامدة في مدينة راوند روك، بعد تلقيها بلاغ.

وتقول الشرطة إنها تحقق في أسباب وفاة الشابة البالغة من العمر 31 عاما، “غير المبررة” و”الغامضة”.

وأصدرت عائلتها بيانا نعت فيها ابنتها مارغريت، وقالت إنها تجهز حاليا لجنازتها، مضيفة “لقد كانت متحمسة وجميلة وذكية ومثابرة في عملها دون أن تلتفت للإرهاق”.

وتوجت غارزا وصيفة لمكلة جمال “تكساس بيليزا لاتينا” عام 2007، وهي مسابقة مخصصة للسيدات من أصول لاتينية، وأصبحت ملكة جمال “بيليزا لاتينا الدولية” عام 2008.