وفاة سوري إختناقا واصابة مواطنه جراء تنشقهما مادة الفحم في معيان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه “عثر منذ بعض الوقت داخل غرفة في احدى ورش البناء في بلدة معيان جبيل، على العاملين السوريين عرودا أحمد العليوي 22 عاما جثة ومواطنه عبود محمد سليمان مواليد العام 1987 وهو بحالة حرجة، نتيجة تنشقهما مادة الفحم الذي أشعل في الغرفة للتدفئة.

وحضرت على الفور القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وعملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني على نقلهما الى مستشفى “سيدة ماريتيم” في جبيل.