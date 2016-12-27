وفاة بريتني سبيرز شائعة ام حقيقة؟

اصيب جمهور المغنية بريتني سبيرز بهلع كبير وحزن بعدما انتشر خبر وفاتها كالنار في الجحيم على مواقع التواصل، ليتبين لاحقاً ان خبر الوفاة مجرد شائعة وذلك اثر اختراق هاكر لموقع Sony Music Global على تويتر وغرّد قائلاً “ان بريتني توفيت اثر حادث سير، سنفيدكم بمزيد من التفاصيل، RIP Britney.”
وقد اكد المتحدث الرسمي باسم المغنية انها على قيد الحياة وبصحة جيدة.
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