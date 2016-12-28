وفاة امرأة سورية وطفلتها جراء حريق في الجية والدفاع المدني انقذ بقية العائلة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المواطنة السورية نسرين حسين محمد خليل مواليد 1990 وابنتها الطفلة زهراء وسام كاسب وعمرها سنة واحدة توفيتا جراء حريق شب في منزلها في بلدة الجية، جراء تسرب مادة الغاز، ما ادى الى اشتعال المنزل بالكامل.
ونقلت الجثتان الى مستشفى الدكتور منذر الحاج في الجية وتولى مخفر السعديات التحقيق بالحادث، فيما انقذ الدفاع المدني بقية العائلة.
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