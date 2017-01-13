وفاة المدرب السابق للمنتخب الانكليزي غراهام تايلور

توفي المدرب السابق لمنتخب انكلترا لكرة القدم غراهام تايلور عن 72 عاما جراء أزمة قلبية مرجحة، حسب عائلته امس الخميس.

واصدرت عائلة غراهام، اللاعب السابق لغريمسبي تاون (1962-1968) ولينكولن سيتي (1968-1972) بيانا جاء فيه: «بحزن كبير، نعلن ان غراهام تايلور فارق الحياة في منزله في وقت باكر من صباح اليوم جراء ما يُعتقد ازمة قلبية. العائلة مفجوعة بهذه الخسارة المفاجئة التي لم تكن متوقعة«.

وصنع تايلور اسما له في الكرة الانكليزية بعدما صعد بواتفورد الى دوري الدرجة الاولى (حسب الصيغة القديمة) عام 1982، كما حقق نجاحات مع استون فيلا، قبل ان يتولى الاشراف على المنتخب ما بين عامي 1990 و1993. وبدأ تايلور مسيرته التدريبية عام 1972 مع فريقه السابق لينكولن سيتي وبقى معه حتى 1977، ثم اشرف على واتفورد (1977-1987 ثم 1996-2001) واستون فيلا (1987-1990 ثم 2002-2003) وانكلترا (1990-1993) وولفرهامبتون واندررز (1994-1995). وكانت افضل انجازات تايلور صعوده بواتفورد الى الدرجة الاولى وقيادته لنهائي كأس انكلترا عام 1984، وحلوله مع استون فيلا وصيفا لبطل الدرجة الاولى عام 1990، اي قبل موسم من اعتماد صيغة الدوري الممتاز.