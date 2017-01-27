وفاة الجريحة في اشكال الشويفات يارا عبيد

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن وفاة الفتاة يارا جليل عبيد (12 سنة) بعد إصابة في رأسها جراء الاشكال الذي حصل في الشويفات، إثر إطلاق خالد الاحمدية النار على والدها فأصيبت عن طريق الخطأ.
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