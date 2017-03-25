وفاة أسطورة رياضة رفع الأثقال

ذكرت وسائل إعلام بلغارية أن إيفان أبادغييف، أسطورة رفع الأثقال السابقة، توفي عن عمر 85 عاما في العاصمة البلغارية صوفيا.

وحقق أبادغييف عشرة ألقاب أولمبية و57 لقبا في بطولة العالم، و64 لقبا أوروبيا، كلاعب وكمدرب، في الفترة من عام 1957 وحتى عام 2000.

وحصل البطل البلغاري على أول ألقابه في بطولة العالم سنة 1957، والتي أقيمت في طهران، عندما حصل على الميدالية الفضية في وزن 67.5 كغ، كما اختير أبادغييف كمدرب القرن في رياضة الأثقال، وأدخل نظاما عالميا للتدريب، لا زال يستخدمه الكثير من الأبطال العالميين والمدربين حتى الآن.