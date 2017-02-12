وظيفة لدى الملكة إليزابيث براتب 30 ألف باوند.. ما هي؟

وتم نشر عرض العمل على موقع الملكة الرسمي على الإنترنت، بحثاً عن موظف اتصالات رقمي جديد، للانضمام إلى فريق ديناميكي وسريع الوتيرة، وفقاً لما جاء في الإعلان.

وتتضمن الوظيفة ذات الدوام الكامل إدارة حساب الملكة إليزابيث على تويتر، وجعل العالم يعرف عن عملها، ودور العائلة المالكة.

ومن المهمات الأخرى المطلوبة كتابة المنشورات على حسابات الملكة في “فيسبوك” و”يوتيوب”، وتوثيق زياراتها الرسمية وحفلات التكريم والخطابات الملكية.

وتتضمن هذه الوظيفة الملكية حزمة شاملة من الفوائد، بعضها يتعلق بالتقاعد، وأخرى مثل التدريب والتطوير الشخصي.

وتحدث الإعلان عن أن المحتوى الذي سيقدمه الموظف سيشاهده الملايين، وأنها طريقة جديدة للإبقاء على حضور الملكة في عيون العامة، وعلى الساحة العالمية.

ويُطلب من المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية، وأن يتمتع بنظرة مستقبلية، وخبرة في إدارة المواقع الإلكترونية.

ومن المواصفات الإضافية التمتع بمهارات في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

وكانت الملكة قد نشرت أول تغريدة لها على حسابها على “تويتر” عام 2014.