تواجه بطولة العالم للفورمولا وان 2017 احتمال انخفاض عدد الفرق المشاركة إلى عشرة فرق فقط وذلك بعد وضع “فريق مانور“تحت الحراسة القضائية لأسباب مالية.

بدوره قال جيف رولي المشرف على الحراسة في بيان له : “خلال الأشهر الأخيرة عمل فريق الإدارة العليا للحصول على استثمارات جديدة في الفريق لتأمين مستقبله على المدى الطويل لكن وللأسف لم يتمكن من ذلك خلال الوقت المتاح.”

وأضاف: “لهذا لم يكن أمامهم أي بديل سوى وضع الشركة تحت الحراسة القضائية”.