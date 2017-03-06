وضع أسس أول مقر عسكري عام للإتحاد الاوروبي

وضع وزراء الخارجية الاوروبيون، في بروكسل، أسس اول مقر عسكري عام للاتحاد الاوروبي، على ان يجمع اعتبارا من الربيع قيادات عدد من المهمات العسكرية الخارجية غير القتالية.

ويقضي النص الذي تبنته الدول الأعضاء الـ28 بان يتم على المدى القصير انشاء قدرة عسكرية للتخطيط والقيادة ضمن قيادة الاتحاد الاوروبي في بروكسل تكلف على المستوى الاستراتيجي التخطيط والقيادة العملانية لمهمات عسكرية ذات تفويض غير تنفيذي، أي غير قتالية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني: “منذ الخمسينات نجد صعوبة في التقدم في مجال الدفاع الذي انطبع تاريخيا في الاتحاد الاوروبي بالانقسام”. كما اعربت عن “الاعتزاز” بهذا القرار مضيفة ان المقر العام سيصبح “عملانيا في الأسابيع المقبلة” وسيوظف “زهاء 30 شخصا”.

وسيشرف هذا المقر في بروكسيل على 3 مهمات تدريب يتولاها الاتحاد ( زهاء 600 جندي) حاليا في مالي والصومال وجمهورية افريقيا الوسطى بإشراف رئيس الأركان الأوروبي الجنرال الفنلندي إيسا بولكينن.