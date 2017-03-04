وصول حاملة الطوافات البحرية البريطانية الى مرفأ بيروت في اختتام جولتها الشرق أوسطية

وصلت كبرى سفن أسطول البحرية الملكية البريطانية “أتش أم أس أوشن” صباح اليوم، الى مرفأ بيروت، الرصيف 13، في زيارة إلى لبنان، تستمر حتى بعد ظهر غد الاحد، وذلك “تأكيدا “للشراكة البريطانية اللبنانية الراسخة”.

وتأتي هذه الزيارة في ختام جولة شرق أوسطية، قامت بها البارجة، وتعاونت خلالها مع عدد من دول شرق السويس، و”شركاء التحالف” منهم: الولايات المتحدة الاميركية، وفرنسا واستراليا تأكيدا “لالتزاماتها اتجاه بالمنطقة”.

وقد تولت حاملة الطوافات “أتش أم أس أوشن”، في الأشهر الأخيرة قبل وصولها إلى بيروت، قيادة القوة الضاربة المشتركة (CTF50)، وهي قوة متعددة الجنسيات تتولى مراقبة التدفق التجاري الحر وحرية الملاحة البحرية والأمن الاقليمي في الشرق الأوسط. علما أنه هذه هي المرة الاولى، التي تتولى فيها بريطانيا قيادة هذه القوة الضاربة برئاسة الكومودور -عميد في البحرية الملكية- البريطاني قائد القوات البرمائية المشتركة أندرو بيرنز.

وتزن البارجة ألف طن، وهي أكبر قطعة حربية عاملة في البحرية الملكية البريطانية، تحمل طوافات وسفينة هجوم برمائي، الا أن زيارتها الى لبنان ليس لها علاقة بأي عمليات حربية.