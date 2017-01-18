وسائل اعلام تركية: مهاجم ملهى اسطنبول يقول انه نفذ العملية بأوامر مباشرة من داعش

اكد منفذ الاعتداء على الملهى الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة الاوزبكي عبد القادر مشاريبوف، خلال استجوابه، انه “نفذ العملية بعد ان تلقى تعليمات من الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا”، كما ذكرت الصحافة التركية اليوم.

ونقلت صحيفة “حرييت” وقناة “سي.ان.ان ترك” مقتطفات من عملية استجوابه واوضح فيها انه “كان يفترض اولا ان يستهدف ساحة تقسيم في وسط اسطنبول التي تعج بالسياح، لكنه قام بتغيير خطته بسبب الاجراءات الامنية المشددة.

وقال مشاريبوف الذي اعتقل ليل الاثنين – الثلثاء “تلقيت تعليمات من الرقة واوامر بتنفيذ هجوم في ساحة تقسيم ليلة رأس السنة”.

وذكر أنه توجه الى ساحة تقسيم في اسطنبول لعملية استشكاف والتقط فيها صورا ارسلها الى اشخاص في الرقة. ويظهره شريط فيديو بثته وسائل الاعلام التركية وهو يصور نفسه في ساحة تقسيم في تاريخ لم يحدد.

واضاف: “توجهت الى ساحة تقسيم ليلة رأس السنة، لكن الاجراءات الامنية كانت كبيرة. ولم يكن من الممكن ان انفذ هجوما فعاودت الاتصال بالشخص الذي اصدر الاوامر لي”.

وبعدما تلقى تعليمات بايجاد هدف آخر في المنطقة، استقل سيارة اجرة وجال على طول الساحل ورصد ملهى رينا الليلي الذي كان “هدفا مناسبا لشن هجوم. للوهلة الاولى لم يكن هناك تدابير امنية مشددة”.

وبحسب السلطات التركية، تدرب مشاريبوف في افغانستان واعترف بأنه “منفذ” الاعتداء على الملهى الليلي.

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش: “من هي القوة الحقيقية التي تقف وراء الهجوم التي وجهت المعتدي او المعتدين؟ نأمل الآن في كشف كل الحقائق”.

وتم توقيف 27 شخصا يشتبه في انتمائهم الى تنظيم “داعش” وفي صلاتهم بالمهاجم في بورصة (شمال غرب) واودعوا السجن على ذمة التحقيق اليوم، كما ذكرت وكالة انباء “الاناضول”.