وزير تادفاع التركي: سنطهر منبج بعد تطهير مدينة الباب من عناصر “داعش”

طالب وزير الدفاع التركي فكري إيشيق الولايات المتحدة بـ”الالتزام بتعهداتها وسحب عناصر “ب ي د” الذراع السوري لحزب “العمال الكردستاني” من غرب الفرات في سوريا، مشيراً إلى “أننا ننتظر بشكل قاطع انسحاب عناصر “ب ي د” و حزب “العمال الكردستاني” من غرب نهر الفرات، وهذا ما تعهدت به أميركا لتركيا، وننتظر تنفيذ هذا التعهد بأقرب وقت”.

وأكد أن “مدينة منبج ستكون على رأس أولويات تركيا بعد تطهير مدينة الباب السورية، شرقي حلب، من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وكان قد أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن “القوات التركية ستقوم بقصف مواقع “ي ب ك”، الذراع العسكري لتنظيم “ب ي د” إذا لم تنسحب من مدينة منبج”.