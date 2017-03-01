وزير المالية: سنستأنف مناقشة السلسلة ووارداتها بمجلس النواب

أعلن وزير المال علي حسن خليل أننا “أنجزنا جميع المواد المتعلقة بالاجراءات الضريبية بملف الموازنة وشطب كل ما يمس بالناس”.
وقال: “سنستأنف مناقشة السلسلة ووارداتها بمجلس النواب”.
وقال: “ما أنجز اليوم يؤكد أن الموازنة تسير جديا نحو الإقرار وأن لا ضرائب تطال الفقراء أو تؤدي الى مشكلات اقتصادية ومالية”.
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