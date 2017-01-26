وزير الطاقة يفتح بعض الرقع للمزايدة للتنقيب عن النفط

أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل باسم الدولة اللبنانية، فتح عدد من الرقع للمزايدة ضمن دورة التراخيص الاولى للتنقيب عن النفط.

وقال حول بلوكات النفط اللبنانية عن فتح الرقع التالية للمزايدة من ضمن دورة التراخيص الأولى: البلوكات 1 و 4 و 8 و 9 و10.

واعلن وزير الطاقة أنه اصدر قراراً يقضي بفصل الخطوات التي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية متناولاً نقاط خمس، وهي : الأهداف الاساسية لهذه الدورة، المعايير التي اعتمدت لتحديد الرقع أو البلوكات المعروضة، وخارطة الطريق، دورة التأهيل المسبق، وإعلان نية الدولة اللبنانية الإنضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية، مشيراً إلى ان “الهدفين الأساسيين لدورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية هي أولاً التوصل الى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، وثانياً حماية حقوق لبنان بموارده الطبيعية على كامل حدود مياهه البحرية، وإن هذين الهدفين قد حدداً المعايير التي إعتمدت لاختيار ولتحديد الرقع او البلوكات التي عُرضت للمزايدة في دورة التراخيص”.

وكشف ابي خليل ان “الأهداف تضمنت اتباع سياسة التلزيم التدريجي، أي فتح عدد من البلوكات لا يفوق الخمس بلوكات وتلزيم عدد لا يفوق الاربع بلوكات، نظراً لأهمية استثمار الثروة النفطية خاصة في المناطق الحدودية وإمكانية احتواء الرقع على مكامن بحجم يسمح تطوير البنى التحتية، كما واحتمال التطوير المشترك بين البلوكات لتخفيف الكلفة، ووجود حد أدنى من اهتمام الشركات”.

وأعلن ابي خليل باسم “الدولة اللبنانية” فتح الرقع أو البلوكات التالية: 1-4-8-9-10 للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية، عارضاً خارطة الطريق ومن أبرز محطات خارطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الأولى الخطوات التالية: فتح دورة تأهيل مسبق مع الاحتفاظ بتنائج الدورة السابقة من 2 شباط الى 31 آذار واعلان نتائجها في 13 نيسان 2017، واستلام العروض من قبل هيئة ادارة قطاع البترول سيكون في 15 أيلول 2017 كحد أقصى وستأخذ الهيئة مدة شهر لاجراء تقييم العروض واعداد التقرير ومن ثم رفعه الى الوزير ليرفعها بدوره الى مجلس الوزراء، مشيراً إلى انه “خلال شهر بعد ذلك يأخذ مجلس الوزراء قراره ويحدد الشركات الفائزة.

ولفت الى ان سبب اعادة فتح دورة التأهيل المسبق يعود الى ان بعض الشركات المؤهلة والتي كان عددها 46 من الممكن ان تكون حولت إهتماماتها من لبنان الى مناطق أخرى كما انه من الممكن ان يكون هناك شركات لديها المؤهلات لم تتقدم لدورة التأهيل الأولى والتي لم يكن لديها الاهتمام وقتها واصبح لديها هذا الإهتمام، أو أصبح لديها المؤهلات اليوم ويمكنها التقدم الى دورة التراخيص اللبنانية المذكورة.