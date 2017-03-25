وزير الطاقة زار بلدية جزين في حضور الاسود وأبو زيد

زار وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، القصر البلدي في جزين حيث كان في استقباله النائبان زياد الاسود وامل ابو زيد، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي احمد نظام، رؤساء بلديات ومخاتير من قرى منطقة جزين، ممثل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية رامي وهبي.

بعد النشيد الوطني، كان لحرفوش كلمة رحب فيها بالوزير ابي خليل والنواب والحضور، شاكرا للوزير جبران باسيل حين كان وزيرا للطاقة والمياه لفتته الى منطقة جزين والتي أنجز فيها أكثر من 25 مشروعا، إنما الآن فننظر الى هذا المشروع الكبير بالتعاون مع الجهة المنفذة (DAI) وهو مشروع كامل لتغطية اي فراغ لثلاثين سنة قادمة، وشكر (USaid) الذين اعتبرهم شركاء في المنطقة.

ابي خليل

ثم تحدث الوزير ابي خليل معربا عن سروره لزيارة منطقة جزين، معتبرا “ان قضاء جزين محظوظ بالمشاريع التي أنجزت فيه وذلك بفضل مطالب النواب ورؤساء البلديات في المنطقة والتي وصلت تكاليفه الى 16 مليون دولار، اما المشروع الجديد فتستفيد منه 27 قرية في منطقة جزين”، لافتا الى “ان استقبال اكثر من مليون ونصف نازح سوري أدى الى رفع نسبة الاستهلاك في الماء والكهرباء”.

بدوره استعرض نظام المشاريع التي بدأت منذ 4 سنوات وتستكمل اليوم في منطقة جزين.