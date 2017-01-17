وزير الطاقة السعودي: طاقة إنتاج النفط الصخري الأميركي لن ترتفع

اكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه لا يتوقع إضافة ما بين اثنين وثلاثة ملايين برميل يوميا إلى طاقة إنتاج النفط الصخري الأميركي في أي وقت قريب.

وقال الفالح في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس :إن “التكاليف في قطاع النفط تتجه إلى الزيادة بفعل التضخم”.

ومن جانبه توقع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمام المنتدى “زيادة إنتاج النفط الأميركي هذا العام”، مضيفا “أنه إذا لم تتحسن استثمارات النفط سيشهد العالم فجوة كبيرة في الإمدادات خلال عامين إلى ثلاثة أعوام”.