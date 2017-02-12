وزير الشباب والرياضة محمد فنيش يشارك في تكريم اشبال هوبس بكرة القدم

كرم نادي هوبس فريق الاشبال بكرة القدم لاحرازه لقب بطولة الدوري لموسم 2016 – 21077، في حفل اقيم في فندق “لانكستر” في عين المريسة برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية جان همام ممثلا بنائبه عزت قريطم، والامين العام العميد المتقاعد حسان رستم، والامين العام للجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف، وعضو اللجنة ومدير المنتخبات الوطنية الدكتور مازن قبيسي، ورئيس نادي هوبس عضو اللجنة الاولمبية جاسم قانصوه، ورئيس اتحاد الاعلاميين الرياضيين الزميل وديع عبد النور، وامين سر نادي العهد الحاج محمد عاصي، ومستشار وزير الشباب والرياضة الزميل علي فواز واهالي اللاعبين المكرمين واعضاء الجهازين الفني والاداري واعلاميين.

بعد النشيد الوطني افتتاحا، رحب عريف الحفل الزميل كريم سعد بالحضور واثنى على انجاز فريق هوبس “الذي قارع وتفوق على اعرق الاكاديميات بفضل التكامل بين الادارة والاهل والجهاز الفني”.

قانصوه: سنعمل على تطوير الشراكة بين الادارة والاهل

قانصوه الذي اعتبر ما حققه فريق اشبال هوبس في كرة القدم “ثمرة الشراكة بيننا كادارة وبين اهالي اللاعبين الذين بذلوا من جهدهم ومالهم كي يرتقي الفريق الى مصاف الابطال”. اكد العمل على تطوير هذه التجربة كي يكون لها المردود الايجابي سواء على النادي واللاعبين او على المنتخب الوطني من خلال لاعبينا الذين هم نواة المنتخب”. واضاف: “احراز اللقب لم يكن مهمة سهلة، وهو نتاج عمل دؤوب عمره اكثر من 9 سنوات فبعض اللاعبين الابطال بدؤا في اكاديمية نادي هوبس بعمر خمس سنوات”. ودعا الاتحاد الى دعم بطولات الفئات العمرية حتى تتمكن النوادي من المشاركة الكثيفة وتفعيل بطولات الاكاديميات للفئات الادنى، وتمنى على وزارة الشباب والرياضة ان تكون استراتيجيتها دعم النوادي والاتحادات التي تهتم بالفئات العمرية كما حث الاتحاد والوزارة على احتضان الاكاديميات وقوننة عملها وضبطها حتى تتمكن من الاستمرار. وشكر اللاعبين الابطال “الذين برهنوا عن مناقبية والتزام وتميزوا بافضل خط دفاع بين جميع الفرق” وجدد الشكر للوزير فنيش على رعايته، ولمدير اكاديمية كرة القدم المدرب محمد الدقة، والمدير الفني للفريق سعد بلهوان على عطائهم، ولاهالي اللاعبين “الذين هم الداعم الاساسي وواكبوا الفريق بتفان في جميع محطاته وصولا الى التتويج”.

قريطم: نأمل بنقلة نوعية

من جهته نقل قريطم تحيات الرئيس همام الى ابطال لبنان ونادي هوبس، واشاد بتجربة رئيس النادي قانصوه من لاعب كرة سلة مرورا بقائد لفريق الرياضي ومنتخب لبنان وصولا الى رئيس ناد ورئيس اتحاد وعضو اتحادين دولي وآسيوي وصولا الى عضوية اللجنة الاولمبية”. وخاطب اللاعبين قائلا “انا واثق انكم ستصبحون ابطال لبنان للرجال في ظل ادارة يقودها قانصوه”. واضاف “نبني امالا كبيرة بحصول نقلة نوعية في النظرة الرسمية للرياضة”

فنيش: السياسة تقف على باب الوزارة

بدوره هنأ صاحب الرعاية الوزير فنيش فريق هوبس ورئيسه قانصوه على مسيرته الناجحة منذ كان لاعبا مرورا بالمناصب الادارية المحلية والخارجية التي يتبواها وصولا الى انتخابه عضوا في اللجنة الاولمبية. وحيا الانجازات الرياضية التي اعتبرها جامعة للمجتمع اللبناني بجميع فئاته. واكد انه في الفترة المتاحة له في وزارة الشباب والرياضة وفي ظل الامكانات المتوافرة سيعمل بعيدا عن اي اعتبارات سياسية وسيعمتد فقط الاعتبارات الفنية وقال: “السياسة تقف على باب الوزارة ولن تدخل اليها” واكد ان مساعدة الاتحادات والجمعيات ستكون بناء على نشاطها من دون اغفال الفرق اللبنانية التي ستمثل لبنان في مسابقات وبطولات في الخارج. وحيا مبادرات الاهل التي كانت مشجعة واعتبر ان الرياضة شراكة تبدأ في المجتمعات من الاهل الى النوادي والدولة حتى لا يكون الحمل على فئة واحدة.

عرض وثائقي عن الفريق البطل، بعدها وزع الوزير فنيش وقانصوه وعفيف بدير الميداليات على اللاعبين وسلموا كأس الدوري للكابتن حسين بدير. كما سلم قانصوه وبدير الوزير فنيش درعا تكريمية.