وزير الدفاع يعلن عن اجراءات الحصول على رخص حمل سلاح

دعا المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، في بيان، الراغبين بالتقدم بطلب الحصول على رخصة حمل سلاح، الى “التقيد بالانموذج المعمم على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الوطني: www.mod.gov.lb، بالاضافة الى المستندات المطلوبة وهي: إخراج قيد إفرداي لم يمر على تاريخ إصداره 6 أشهر، صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار، إفادة سكن من مختار المحلة، سجل عدلي لم يمر على تاريخ اصداره شهر، وتعهد بتحمل كامل المسؤولية”.

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