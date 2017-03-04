وزير الدفاع الفرنسي في بيروت

وصل وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان، مساء اليوم، إلى مطار “رفيق الحريري الدولي- بيروت، في زيارة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع يعقوب الصراف، وقائد الجيش العماد جان قهوجي. كما يتفقد القوة الفرنسية العاملة ضمن إطار “اليونيفل” في جنوب لبنان.

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