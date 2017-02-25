وزير الخارجية التركي: 50 ألف لاجئ سوري عادوا إلى مناطقهم منذ انطلاق عملية “درع الفرات”

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يوم أمس الجمعة إن نحو 50 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا إلى مناطقهم في شمالي سورية منذ بدء انطلاق عملية “درع القوات” بمساعدة الجيش التركي في 24 آب /أغسطس من العام الماضي.

وأضاف أوغلو إنه بعد استعادة الباب سيعود الكثير من اللاجئين إلى ديارهم، وأضاف الوزير التركي ما إن تصبح هناك منطقة آمنة محررة من الإرهاب في سورية سيجد اللاجئون فرصة لاستعادة الحياة الطبيعية في مناطقهم.

ومن جهته وعد رئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي أكار سكان مدينة الباب الذين كانوا قد فروا من المدينة بسبب إرهاب تنظيم داعش، بتلقي الدعم من القوات المسلحة التركية ليتمكنوا من العودة إلى ديارهم في أمان بعد الاشتباكات العنيفة التي جرت ليل الخميس.

وكان الجيش الحر قد أعلن عن معركة تحرير الباب قبل ثلاثة أشهر لانتزاعها من داعش، وقد سيطر الثوار بدايةً على قرى وتلال بالقرب من المدينة، ومن ثم انطلقت عمليات “درع الفرات” باتجاه المدينة وسيطر الجيش الحر على أحياء في داخل المدينة كـ: مشفى البلدة والصوامع، ومن ثم سيطر الجيش الحر على المدينة بأكملها يوم الخميس في 23 من الشهر الجاري.

وأطلق الجيش السوري الحر عملية “درع الفرات” في 24 آب من العام الماضي، بهدف تطهير المنطقة الشمالية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش”، بدعمٍ مباشر من الجيش التركي، والتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي.

وتقع مدينة الباب على مسافة 30 كيلومتراً من الحدود التركية، ويقطنها نحو 200 ألف نسمة، وكان تنظيم داعش قد سيطر عليها في 14 كانون الثاني /يناير 2014.