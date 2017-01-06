وزير الخارجية التركي: قرارت مجلس الأمن بخصوص سوريا هي الأساس للمفاوضات في أستانة

إعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن “قرارت مجلس الأمن الدولي بخصوص سوريا هي الأساس للمفاوضات في أستانة”، مشيراً إلى أنه “سأجري اتصالا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بخصوص الأزمة السورية والاستعدادات لمفاوضات أستانة”.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي من مدينة نيويورك الاميركية، اشار أوغلو إلى أننا “قلقون وحذرون، وعلى الجميع من كلى الطرفين في سوريا أن يكونوا جادين بخصوص مفاوضات أستانة”، مؤكداً أننا “نتابع الأمور عن كثب ولا نقبل بإخلال أي من الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار ونتواصل مع روسيا لمراقبة أي خروقات”.