وزير الخارجية التركي: النظام السوري والجهات المؤيدة له قامت بخرق الهدنة في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو “اننا سندعو الولايات المتحدة الأميركية وباقي الدول المؤثرة لحضور مفاوضات أستانة حول سوريا”، لافتاً إلى “اننا متفقون مع روسيا وعازمون على دعوة واشنطن إلى المباحثات ونتابع هذه الأمور مع إيران ونتوقع مشاركة جهات أخرى”.

وأوضح اوغلو في مؤتمر صحافي له، أن “النظام السوري والجهات المؤيدة له قامت بخرق الهدنة عدة مرات في سوريا ونسعى لتثبيت وقف إطلاق النار للدخول في الحل السياسي”، مؤكداً أنه “على الولايات المتحدة احترام علاقتها مع الدول الخارجية وهناك أسلحة غربية بيد التنظيمات الإرهابية”.