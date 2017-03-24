وزير الخارجية الأميركي سيزور مقر الناتو الجمعة المقبل

يزور وزير الخارجية الأميركي ريكس تليرسون مقر الحلف الأطلسي ببروكسل في 31 آذار/مارس، بحسب ما أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية، وذلك بعد جدل بشأن غيابه عن الاجتماع الوزاري للحلف المقرر بداية نيسان/إبريل.
ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت هذه الزيارة المفاجئة لتيلرسون للحلف الجمعة المقبل تندرج في إطار الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في 31 آذار/مارس بدلا من 5 و66 نيسان/إبريل كما كان مقررا في الأصل.
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