وزير الخارجية الأميركي سيزور مقر الناتو الجمعة المقبل

يزور وزير الخارجية الأميركي ريكس تليرسون مقر الحلف الأطلسي ببروكسل في 31 آذار/مارس، بحسب ما أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية، وذلك بعد جدل بشأن غيابه عن الاجتماع الوزاري للحلف المقرر بداية نيسان/إبريل.

ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت هذه الزيارة المفاجئة لتيلرسون للحلف الجمعة المقبل تندرج في إطار الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في 31 آذار/مارس بدلا من 5 و66 نيسان/إبريل كما كان مقررا في الأصل.