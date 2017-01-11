خوري عرض وكاغ مجالات التعاون وبحث مع وفد صندوق التعاضد في الجباية الضريبية

استقبل وزير الثقافة غطاس خوري في مكتبه في المديرية العامة للآثار بعد ظهر اليوم، الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ، وبحثا في التعاون مع المنظمات الدولية، وفي سبل دعم السلم الاهلي في لبنان ومشاريع مشتركة بين الوزارة والأمم المتحدة التي تمثلها، بهدف دعم الاستقرار، وتعزيز دور الشباب الذين هم في حاجة الى رعاية مباشرة من وزارة الثقافة لتحييدهم عن الصراعات.

اعضاء مجلس صندوق التعاضد

ولاحقا التقى خوري اعضاء مجلس صندوق التعاضد، وعرض معهم لموضوع الجباية الضريبية التي كنت مقررة، وغيرها من الامور العالقة، على ان تستكمل اللقاءات لاحقا بعد متابعة من مفوض الحكومة لتحقيق افضل نتاج للصندوق.